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У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні

Понеділок, 20 травня 2024, 12:57 - Артур Крижний

В Оболонському районі Києва відкрили прямий технічний рух транспорту новозбудованими шляхопроводами розв'язки вулиць Полярна та Богатирська.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні – проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Роботи на цьому важливому інфраструктурному обʼєкті розпочали в червні 2023 року", - заявив він.

Довжина шляхопроводу – 125 метрів. Зазначається, що будівельники в стислі терміни встановили опори шляхопроводу. Змонтували 72 балки прогонових будов. Облаштували підземний пішохідний перехід. Встановили сучасне освітлення й облаштували велодоріжки.

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"Повністю завершити роботи на об’єкті – відкрити рух зʼїздами зі шляхопроводу – плануємо до осені цього року. А також відремонтувати підходи до розв’язки, – ділянки дороги, зокрема на Богатирській. Встановити пандуси підземного переходу", - додав він.

Планується також встановити нові зупинки громадського транспорту і здійснити монтаж контактної мережі тролейбуса.

Економічна правда.

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