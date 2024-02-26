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Росія хоче взяти кредити у Китаю в юанях - Reuters

Понеділок, 26 лютого 2024, 12:05 - Артур Крижний

Росія веде переговори з Китаєм про можливість отримання кредитів у юанях, але остаточного рішення ще не прийнято.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на слова міністр фінансів РФ.

"Переговори з китайськими партнерами йдуть уже давно. Поки що рішення немає. Ми обговорювали цю тему наприкінці минулого року на міжміністерському діалозі", – цитує видання Reuters міністра фінансів Росії Антона Силуанова.

Силуанов також додав, що Росія готова розпочати тестування платежів у цифрових валютах з Китаєм та країнами Євразійського економічного союзу.

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