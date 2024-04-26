Made in China більше не лякає: китайські електрокари захоплюють український ринок

Український ринок автомобілів постійно змінюється та адаптується до нових реалій. Так, під час паливної кризи у 2022 році українці все більше почали пересідати на електрокари.

Популярність електричних авто продовжує зростати, але тепер уже з новими лідерами – китайськими. Вони приваблюють покупців ціною, дизайном та технологічністю, однак мають і свої недоліки.

Як китайські електрокари заполонили вітчизняний ринок?

Бум китайських авто на українському ринку

В останнє десятиліття кількість електромобілів на українському ринку постійно зростає. Цьому є багато пояснень: економічність, екологічність, слідування світовим трендам або ж реалізація державою політики, направленої на зменшення авто з двигунами внутрішнього згоряння.

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За даними Інституту дослідження авторинку, лише у березні 2024 року українці придбали 6,3 тис нових та вживаних електромобілів. Це фактично удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фахівці Інституту підрахували, що на початку цього року загальна кількість легкових електрокарів, зареєстрованих в Україні, перевищувала 96 тис одиниць.

"Сама технологія електромобілів відносно нова. Тобто в маси вона почала потрапляти не так давно. Відповідно, ця технологія активно розвивається, люди до неї звикають, люди розуміють, що електромобілі теж змінюються, у них збільшується запас ходу, зростає їхня якість, стає більше зарядних станцій", – каже голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Тепер щодо електрокарів з Піднебесної. У лютому 2024 року українці придбали понад 1,5 тис автомобілів китайського походження. Це на 5,8% більше, ніж у січні цього ж року та майже вдвічі більше, ніж у лютому 2022 року.

Дані Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром" фіксують схожу динаміку. Так, за січень-березень 2024 року українці придбали понад 4 тис легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, попит на авто китайського виробництва зріс на 75%.

За перші три місяці цього року китайські автомобілі охопили 18% ринку нових легковиків. У топі серед нових автівок – Volkswagen, Honda, BYD, Nissan та Geely.

Чому українці обирають китайські електрокари

Основна причина – ціна. За максимум 30 тис дол українці можуть отримати новий електричний кросовер з високим електротехнічним рівнем (ємність акумулятора, запас ходу на одній зарядці).

Для порівняння: придбати європейський Volkswagen iD.4 можна за майже 40 тис дол. Причому у цю суму не закладена вартість доставки авто в Україну та розмитнення.

В Китаї електрокари коштують відносно недорого. А у парі з майже "нульовим розмитненням" (з 2018 року в Україні не потрібно платити мито та ПДВ під час розмитнення електроавтомобіля, а лише акцизний збір – 1 євро за 1 кВт ємності акумулятора) вони стають чи не найпривабливішими для вітчизняних покупців.

Пригнати автомобіль з Китаю "під ключ" пропонують так звані незалежні дилери, тобто не офіційні. На інфографіці нижче – фінальна вартість найпопулярніших марок від одного з таких дилерів.

У топ-5 найпопулярніших авто також входить гібрид Geely Atlas Pro. Це єдине авто зі списку, яке можна купити в Україні в офіційного дистриб'ютора китайського виробника, і водночас не можна замовити у "незалежного дилера". Його ціна – від 650 тис грн (16,5 тис дол за курсом НБУ).

Інша причина зростання популярності китайських авто – налагодження логістики з Азії. Якщо раніше це було проблемою, то зараз з’явились "першопрохідці", які вибудували модель роботи, побудували логістику та відкрили шлях до китайського ринку.

"Ви не купите нову машину нову, щоб одразу її вивезти з країни. Спочатку її потрібно зареєструвати в Китаї, щоб вона отримала першу реєстрацію. Таким чином вона отримує статус вживаної і після цього може спокійно покинути територію Китаю", – пояснює Бучацький.

Німецький Volkswagen, але "Made in China"

Раніше, в Україні, власне як у всьому світі, був поширений наступний стереотип: "китайське – неякісне". Маркування товару надписом "Made in China" ставило під сумнів доцільність покупки, тим паче автомобіля.

"Частково це було виправдано, адже дійсно окремі китайські марки і моделі, ще якихось десять років тому були, скажімо так, далеко не еталоном якості, надійності чи краси", – каже Бучацький.

Однак зі зміною технологій, руйнуються і стереотипи. Наразі українці дуже часто обирають в якості транспортного засобу, наприклад, китайський Volkswagen ID.4. Цей електрокар неодноразово потрапляв у рейтинги найпопулярніших нових легковиків в Україні.

На думку Бучацького, високий попит на цей електромобіль спричинений не лише ціною, а й довірою до самого бренду. Не дивно, що ця німецька марка впевнено лідирує на українському вторинному ринку автомобілів. Це впізнаваний бренд, якому довіряють, а те, що Volkswagen ID.4 зроблений в Китаї уже не так хвилює..

Крім цього, Volkswagen ID.4 просто не поставляють в Україну через офіційного дистриб’ютора. На сайті імпортера прямо вказано, що низка цих моделей, призначених для іноземних ринків, завозяться в Україну через неофіційні канали.

"Компанія звертає увагу, що при їх виробництві ці релоковані моделі Volkswagen ID не були адаптовані для українського ринку, а саме: дані автомобілі технічно не адаптовані для експлуатації в Україні та не приведені у відповідність до регуляторних вимог українського законодавства", – попереджають в Volkswagen.

Відповідно, на такі автомобілі в Україні не розповсюджується гарантія, авторизовані дилери чи будь-які сервісні центри, схвалені Volkswagen, не можуть займатися ремонтом цих електрокарів, проводити ТО тощо.

"Крім того, Volkswagen та відповідний офіційний імпортер не можуть забезпечити клієнтам надання оригінальних запчастин для таких релокованих моделей Volkswagen ID (особливо тих, які продаються виключно в Китаї, як-от Volkswagen ID.6) через низку регуляторних бар'єрів", – наголошують в компанії.

(Не) очевидні проблеми китайських електрокарів в Україні

Перша проблема, про яку, власне, і попереджає Volkswagen Україна – складнощі з обслуговуванням та ремонтними роботами. Річ у тім, що в країні немає деталей на китайські електрокари, а отже їх потрібно замовляти безпосередньо в Китаї.

Час очікування їх доставки значно довший, ніж якщо замовляти такі ж з країн Європейського Союзу.

Тим не менш, за словами голови Інституту дослідження авторинку, у великих містах вже є станції технічного обслуговування, які навчилися "давати ради" китайським електрокарам.

"Якщо подивитися на структуру імпорту машин, ми побачимо пів карти світу. 75% – це країни Європейського Союзу, 25-30% – це країни Америки. Але ми маємо і Південну Корею, і Китай, і Японію. Повно країн, звідки везуть автомобілі, і наші механіки вже навчилися працювати з більшістю всіх тих моделей, які у нас є", – каже Бучацький.

Інший нюанс – проблеми з зарядними портами. Автомобілі, які були виготовлені для китайського ринку, мають інший стандарт зарядок (інший роз’єм), що потребує певних маніпуляцій. Тому їхнім власникам слід ще придбати спеціальний перехідник для того, щоб можна було заряджати автівку в Україні.

Однак, як показує практика та статистика імпортованих автівок, українці знаходять способи та ресурси, аби лише задовольнити свої потреби.