Міністри G7 обговорять надання Україні кредиту на €30 млрд під заставу російських активів

Міністри фінансів "Групи семи" цього тижня в Стрезі, на півночі Італії обговорять законність використання 270 млрд євро заморожених державних активів РФ як забезпечення надання Україні додаткового кредиту в розмірі 30 млрд євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Дебати про те, як зробити заморожені російські державні активи доступними для України, зайшли в глухий кут понад рік тому, оскільки прихильники повного арешту активів, на відміну від заморожування, не змогли переконати керівників центральних банків або отримати достатню підтримку всередині G7.

Пропозиції щодо використання державних активів як застави для отримання кредиту є навіть рідкісним моментом розбіжностей між США та Німеччиною.

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Крістін Лагард, президентка Європейського центрального банку, минулого тижня висунула юридичні та економічні заперечення проти повного арешту активів, але США, за сильної підтримки Великої Британії, сповнені рішучості спробувати обійти ці заперечення.

Вашингтон хоче обійти її аргументи, заявивши, що заморожені активи не потрібно арештовувати чи конфісковувати, а натомість мобілізувати їх для надання Україні великого кредиту, відсотки за яким сплачуватимуться з річних прибутків заморожених російських активів. Арешт активів російського центрального банку і передача їх Україні як передплати за репарації зараз фактично виключені.

"Перехід від заморожування активів до конфіскації активів, розпорядження ними – це те, на що потрібно дивитися дуже уважно", – сказала Лагард, додавши, що це "почне порушувати міжнародний правовий порядок, який ви хочете захистити, який ви хочете, щоб Росія і всі країни світу поважали".

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Але перед зустріччю лідерів G7 США та Велика Британія стверджують, що замість того, щоб надавати відносно невеликі суми, такі як 500 млн євро з відсотків щорічно, було б краще надати Україні кредит або облігації на суму близько 30 млрд євро, відсотки за якими виплачувалися б з прибутків, отриманих від великих заморожених активів.

Країни G7 могли б забезпечити облігації державними гарантіями, щоб заспокоїти приватних інвесторів, заявили офіційні особи на конференції з питань безпеки ім. Леннарта Мері в Таллінні на вихідних.

Використання активів російського центрального банку як застави буде оборотним заходом, поки Росія не виплатить репарації. Критики плану стверджують, що використання активу як застави означає володіння активом, що дорівнює конфіскації. ЄС з великими труднощами погодився на те, що частина відсотків від російських активів, заарештованих західними державами, може бути передана Україні.

Бельгія, де знаходиться брюссельський депозитарій цінних паперів Euroclear, є найбільшим власником заморожених російських державних активів на суму 191 млрд євро. Активи в Бельгії вже принесли 5 млрд євро інвестиційного доходу у 2022-23 роках.

Раніше цього місяця, після консультацій з ЄС, Бельгія погодилася сплатити понад 1 млрд євро податків з цього прибутку до спільного фонду G7 для України з наступного року. Цього року бельгійський уряд перерахував Україні 500 млн євро з цього прибутку. Решту він залишив для своїх резервів та деяких гіпотетичних фінансових ризиків, таких як судові процеси з Росією.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська вважає очікувані 3 мільярди євро щорічних надходжень від заморожених російських активів, які Європейський Союз передаватиме Києву, недостатнім для покриття його потреб.

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Європейська правда