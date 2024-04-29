ЄС знадобиться 50% тарифи, щоб обмежити імпорт китайських електромобілів - FT

Згідно з новим аналізом, ЄС доведеться запровадити величезні митні тарифи на рівні близько 50 відсотків, щоб зупинити потік дешевих китайських електромобілів до блоку.

Про це пише газета Financial Times.

Очікується, що брюссельське антисубсидійне розслідування щодо китайських електромобілів завершиться протягом декількох тижнів, але дослідники з Rhodium Group кажуть, що будь-які каральні заходи, швидше за все, будуть занадто боязкими, щоб стримати китайських автовиробників.

"Ми очікуємо, що Європейська комісія запровадить мита в діапазоні 15-30%. Але навіть якщо мита будуть вищими за цей діапазон, деякі китайські виробники все одно зможуть генерувати комфортну норму прибутку на автомобілях, які вони експортують до Європи, завдяки значним перевагам у витратах, якими вони користуються", - йдеться у звіті.

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"Мита в діапазоні 40-50% - можливо, навіть вищі для вертикально інтегрованих виробників, таких як BYD, - ймовірно, будуть необхідні для того, щоб зробити європейський ринок непривабливим для китайських експортерів електромобілів".

Наприклад, Seal U компанії BYD продається за 20 500 євро в Китаї і 42 000 євро в ЄС. Орієнтовний прибуток становить 1 300 євро і 14 300 євро відповідно, що дає сильний стимул для експорту, каже Rhodium.

Імпортери вже сплачують 10-відсоткове мито в ЄС, що становить приблизно 2100 євро за автомобіль.

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"Згідно з нашими розрахунками, 30-відсоткове мито все одно залишило б компанії 15-відсоткову премію ЄС (4700 євро) по відношенню до її прибутків у Китаї, а це означає, що експорт до Європи залишиться дуже привабливим", - йдеться у звіті Rhodium.

BYD може навіть знизити ціни, щоб досягти своєї мети - захопити 5% ринку ЄС до 2025 року і 10% до 2030 року, йдеться у звіті. "Багато інших китайських моделей електромобілів, як і раніше, матимуть значну надбавку до прибутку в ЄС".

Нагадаємо:

З 2017 по 2023 рік продажі електромобілів у Європейському Союзі зростали втричі швидше, ніж встановлення зарядних станцій.