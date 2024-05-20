ДТЕК готує другу чергу будівництва Тилігульської ВЕС
Понеділок, 20 травня 2024, 13:00 -
ДТЕК веде підготовчі роботи до другої черги будівництва Тилігульської вітрової електростанції, що знаходиться у Миколаївській області за 100 кілометрів від лінії фронту.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Тилігульську ВЕС відкрили у травні 2023 року. Потужність станції оцінюють в 114 МВт. Передбачається, що після завершення робіт потужність ВЕС становитиме 500 МВт. Це зробить її найбільшою ВЕС у Східній Європі і дозволить зменшити викиди вуглецю на 400 тисяч тонн щорічно, - повідомляли у ДТЕК в 2023 році.
Рік тому будівництво другої черги оцінювали у 450 млн дол.
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Нагадаємо:
Компанія ДТЕК планує у 2025 році завершити будівництво Тилігульської вітрової електростанції.
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