Компанія КНР заявил о намерении стать ведущим производителем электрокаров в Европе

Китайский автопроизводитель BYD рассмотрит возможность строительства второго завода в Европе в 2025 году, а к 2030 году компания планирует занять "ведущую позицию" как производитель электрокаров в Европе.

Об этом заявил европейский директор Майкл Шу, пишет Reuters.

Шу сказал, что BYD хочет стать ведущим производителем электромобилей в Европе к 2030 году.

"Мы уверены, что сможем занять лидирующие позиции к 2030 году", - сказал он на конференции FT "Будущее автомобиля".

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Напомним:

Согласно новому анализу, ЕС придется ввести огромные таможенные тарифы на уровне около 50 процентов, чтобы остановить поток дешевых китайских электромобилей в блок.

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