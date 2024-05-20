Microsoft представить інструменти ШІ напередодні конференції для розробників

Корпорація Microsoft планує анонсувати кілька апаратних і програмних засобів, пов'язаних зі споживчими пристроями, в понеділок 20 травня на заході в своєму кампусі в Редмонді, штат Вашингтон, в рамках конференції для розробників.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що виробник Windows покаже нову версію свого планшета Surface Pro і ноутбука Surface Laptop, які оснащені чипами Qualcomm на основі Arm, технології портативних чипів.

Чіпи Qualcomm Snapdragon X Elite включають так званий нейронний процесор, який призначений для прискорення роботи додатків, орієнтованих на штучний інтелект, таких як програмне забезпечення Microsoft Copilot.

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У 2016 році Microsoft звернулася до Qualcomm, щоб очолити зусилля з переходу операційної системи Windows на чіпи Arm. Qualcomm має ексклюзивні права на пристрої з Microsoft Windows, які закінчуються цього року. Інші виробники чіпів, такі як Nvidia, також докладають зусиль для створення власних чипів для ПК на базі Arm.

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