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Google планує розширити дата-центр у Фінляндії за 1,1 мільярда доларів

Понеділок, 20 травня 2024, 14:27 - Артур Крижний

Компанія Google планує витратити 1 мільярд євро (1,1 мільярда доларів) на розширення свого головного центру обробки даних у Фінляндії через її легкий доступ до "зеленої" енергії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Розширення дозволить збільшити штат співробітників на чверть до 500 осіб в цьому і наступному році. 

Об'єкт розташований у місті Хаміна, на південному узбережжі країни. Регіон пропонує хорошу пропозицію відновлюваної енергії, що є життєво важливим для досягнення мети компанії - перевести всі офіси й центри обробки даних на "зелену" енергію до кінця цього десятиліття.

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Технологічний гігант також є піонером проекту з місцевим комунальним підприємством, який передбачає подачу надлишкового тепла в мережу труб, що використовуються для обігріву будинків у цьому районі. Ця технологія, що називається централізованим теплопостачанням, поширена в деяких частинах Північної Європи. 

Нагадаємо:

Материнська компанія Google Alphabet закликала лондонський трибунал заблокувати масовий позов, який звинувачує її у зловживанні своїм домінуванням на ринку онлайн-реклами.

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