Через обстріли продовжують бути знеструмленими споживачі у шести областях 

Через обстріли були знеструмлені абоненти у 7 областях України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, у Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 5,2 тисячі абонентів у 3 населених пунктах. Енергетики заживили 5,4 тисячі абонентів у 6 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 105 населених пунктів, загалом – майже 48 тисяч абонентів.

Запорізька область. Енергетики відновили енергопостачання 204 абонентам, у тому числі – 13 родинам у прифронтовому населеному пункті, що були знеструмлені через обстріли. Також усунуто технологічне порушення в електромережах, заживлено 191 домоволодіння.

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Миколаївська область. Через бойові дії без напруги залишаються 2 юридичних споживачі.

Сумська області. Через ворожі обстріли залишаються без напруги понад 3,8 тисячі абонентів у 67 населених пунктах.

Харківська область. Енергетики заживили 1240 абонентів, однак через повторні обстріли є нові знеструмлення. На ранок через бойові дії залишаються без світла 34,2 тисячі точок обліку.

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У м. Херсон залишаються знеструмленими майже 3 тисячі точок обліку. В області через обстріли відключено понад 1,4 тисяч абонентів у 8 населених пунктах. Загалом без світла 27,3 тисячі абонентів у 53 населених пунктах.

Чернігівська область. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими понад 1,6 тисячі точок обліку у 28 населених пунктах.

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Нагадаємо:

Сьогодні, 20 травня, у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.