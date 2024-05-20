250 тисяч за підʼєднання газу: прокуратура викрила керівника філії "Київоблгазу"

Київська прокуратура викрила керівника філії ПАТ "Київоблгаз" на отриманні хабаря у 250 тисяч за безперешкодне приєднання ділянки, де планується зведення таунхаусів до центрального газопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовець отримав від представника забудовника 250 тисяч гривень. За це керівник філії "Київоблгаз" мав сприяти безперешкодному підʼєднанню ділянки для забудови таунхаусами до центрального газопостачання.

Посадовця арештували під час отримання всієї суми хабаря. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру керівнику філії ПАТ "Київоблгаз" НАК "Нафтогаз України" за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда