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У додатку Резерв+ оновили дані понад 415 тис громадян

Понеділок, 20 травня 2024, 13:05 - Економічна правда

Станом на першу половину понеділка 20 травня у електронному застосунку для призовників "Резерв+" оновили дані понад 415 тис громадян.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Для порівняння вона надала інші статистичні дані: Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - 2944, Центри надання адмінпослуг (ЦНАП) - 3703.

"Ми зробимо все, щоб відповідати Вашим очікуванням - зробити взаємодію з державою сучасною і технологічною" - написала Катерина Черногоренко.

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Читайте також: Людина знатиме, чи на обліку вона в ТЦК, має бронювання або відстрочку". Як працюватимуть "Армія+" та інші цифрові інструменти для ЗСУ

Нагадаємо:

В перший день роботи додатку  Резерв+, 18 травня, в ньому зареєструвалося понад 150 тисяч громадян, ще сотні тисяч очікують авторизації.

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