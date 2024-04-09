НАБУ та польські правоохоронці провели обшуки у справі про закупівлю зброї за завищеними цінами

Детективи Національного антикорупційного бюро спільно з польськими правоохоронцями 9 квітня провели обшуки в Україні та Польщі у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Наразі триває розслідування справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 рр.

"Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України", - пояснили в НАБУ.

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Зібрані докази будуть використані детективами для надання правової оцінки діям посадовців. У слідстві активно сприяє чинне керівництво Міністерства оборони.

Нагадуємо:

Акт перевірки за результатами аудиту Міноборони засекречено, але в Держаудитслужбі підтверджують, що зафіксували велику кількість порушень.

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