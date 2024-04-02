Заволодіння майже 100 млн на закупівлях трансформаторів для УЗ: детективи викрили ексрадника ОП Шила
Вівторок, 2 квітня 2024, 10:42
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили в АТ "Укрзалізниця" організаторів схеми заволодіння 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
З червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб УЗ забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.
За даними джерел ЕП, йдеться про ексрадника Офісу президента Артема Шила.
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