Корупційні схеми на Волинській митниці: НАБУ і САП оголосили підозри ще 4 службовцям

Співробітника НАБУ і САП повідомили чотирьом службовим особам Волинської митниці про підозру в участі у злочинній схемі, через яку державі заподіяно 475 млн грн збитків, кількість підозрюваних зросла до 20 осіб.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У НАБУ зазначають, що впродовж 2018-2019 рр. учасники злочинної організації під керівництвом колишнього працівника правоохоронних органів у змові зі службовими особами Волинської митниці здійснювали незаконне переміщення високоліквідних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) через міжнародний пункт пропуску "Ягодин", занижуючи митні платежі до державного бюджету.

"Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів так званими "товарами прикриття" зі значно меншою вартістю. Службові особи митниці забезпечували митне оформлення товарів без належного здійснення митних формальностей", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Митники складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор" неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.

Загалом у цій справі про підозру повідомили 9 службовим особам Волинської митниці та 11 фізичним особам.

Додається, що дії службових осіб кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання новим підозрюваним запобіжних заходів.

Реклама:

Нагадаємо:

Співробітники САП та НАБУ викрили діяльність злочинної організації на Волинській митниці, члени якої завдали державі збитків на суму понад 475 млн грн.