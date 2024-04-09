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НАБУ и польские правоохранители провели обыски в деле о закупке оружия по завышенным ценам

Вторник, 9 апреля 2024, 12:32 - Анастасия Жарикова

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с польскими правоохранителями 9 апреля провели обыски в Украине и Польше в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сейчас продолжается расследование дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 - феврале 2023 гг.

"Следственные действия направлены на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении его стоимости из-за участия компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины", - пояснили в НАБУ. 

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Собранные доказательства будут использованы детективами для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц. В следствии активно способствует действующее руководство Министерства обороны.

Напоминаем:

Акт проверки по результатам аудита Минобороны засекречен, но в Госаудитслужбе подтверждают, что зафиксировали большое количество нарушений.

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НАБУ оружие корупція Минобороны Польша
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