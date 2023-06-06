Держаудитслужба засекретила акт перевірки Міноборони, але розповіла нові подробиці корупції

Акт перевірки за результатами аудиту Міноборони засекречено, але в Держаудитслужбі підтверджують, що зафіксували велику кількість порушень.

Про це розповіла голова Держаудитслужби Алла Басалаєва в інтерв'ю "Главкому".

"Це був важкий захід. Зафіксували велику кількість порушень. Не буду вдаватися в деталі через те, що акт таємний. Ми знаємо, що є багато кримінальних проваджень за результатами перевірки. Щодо всіх проваджень – таємниця слідства", - зазначила вона.

Водночас Басалаєва все ж таки повідомила окремі факти, виявлені аудитом. Зокрема, підтвердила факт, який викликав найбільший резонанс після тог, як ЗМІ викрили зловживання на закупівлях в Міноборони.

"Так, купували по 17 грн за штуку. Десяток – 170 грн. Формування замовлень за каталогом в дечому спрощує процеси закупівлі продуктів харчування військовим, але дозволяє маніпулювати цінами, плюс логістика, завантаження, розвантаження", - сказала голова Держаудитслужби.

При цьому, стверджує Басаєва, навіть за такими цінами постачальники вимагали 100-відсоткової передоплати, а не отримавши її не поспішали виконувати контракт. Йдеться як про речове забезпечення, так, і про озброєння.

"Скажу лише, що фіксували шалену дебіторську заборгованість – 100% авансування договорів і невиконання їх у строк контрагентами... На жаль, не було якісно відібрано контрагентів. Ми розуміємо постачальників: війна і треба гарантії, вони вирішили їх отримували авансуванням на 100%", - заявила вона.

Виявилося також, що контрагенти це - нерезиденти України.

"Контрагенти – нерезиденти, в деяких випадках зловживали", - додала вона.

Україна втрачала навіть тоді, коли контрагенти погоджувалися повернути кошти за невиконаний контракт.

"У деяких випадках постачання товару не відбувалося в строк. І якщо українська сторона заявляла, що ми не можемо чекати пів року, поверніть нам платіж, то платіж повертався, але через курсову різницю ми втрачали великі суми, по 250 млн грн лише на курсовій різниці. Бо долар у квітні й у вересні – це вже інший долар", - зазначила голова Держаудитслужби.

Нагадуємо:

Половина українців хочуть негайних рішень за корупцію в Міноборони. Це показало опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 14-22 лютого.

Видання ZN.ua 21 січня повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва.

Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.

Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала ціна за 100 грамів.

Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони. Пізніше в інтерв'ю "Українській правді" Резніков визнав, що був занадто емоційний та обіцяв ретельно перевірити всі факти, виявлені журналістами.

Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.

В кінці лютого Міністерство оборони опублікувано оновлені договори по закупівлю продуктів для армії, згідно з якими, послуга із забезпечення харчування складатиме від 137 до 144, гривень, терміни контрактів зменшили, а ціни на продукти знизилися. Зокрема яйця коштуватимуть – 8-9 гривень.