Заволодіння 100 млн на трансформаторах для УЗ: посадовець СБУ Шило та ще 6 фігурантів отримали підозри

Артем Шило BIHUS.INFO

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці" при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.

За даними слідства, у червні-грудні 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб УЗ забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

"Компанія ж контролювалась громадянином Республіки Білорусь. Лідер групи організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. Втім справжньою загрозою стало те, що він при цьому проігнорував громадянство контролера компанії та його зв’язки з РФ.

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Згодом "переможець" через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 рр. "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Підозри отримали 7 учасників групи, серед яких (посади вказано на час вчинення злочину):

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керівник організованої групи, радник Офісу Президента України, а в подальшому - співробітник СБУ (за даними ЕП, йдеться про ексрадника Офісу президента та колишнього очільника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артема Шила);

два учасники організованої групи;

перший заступник директора Філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" (за даними Центру протидії корупції (ЦПК), йдеться про Олексія Онисимюка);

заступник директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" (за даними ЦПК, йдеться про Олександра Шевченка);

посередник, який діяв від імені компанії-постачальника;

співробітник СБУ.

"Наразі затримано керівника ОГ та трьох інших осіб. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів", - додали в САП.

За словами НАБУ, лідеру групи також повідомили про підозру у заволодінні 117 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", яке НАБУ і САП викрили у березні цього року.

Крім цього, суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили в АТ "Укрзалізниця" організаторів схеми заволодіння 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.

Раніше повідомлялось, що Артем Шило більше не очолює Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, проте залишився працювати в структурі СБУ.

Раніше УП писала, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров забезпечує "координацію" правоохоронних органів. За даними УП, серед правоохоронців, які орієнтуються на Татарова, є і Шило.

Артем Шило працює в СБУ з 2012 року, з 2016 року працював у департаменті протидії кіберзлочинам.

У 2021 році звільнився з СБУ та став радником Офісу президента.

Влітку 2022 року Шило повернувся до СБУ як керівник головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.

Економічна правда