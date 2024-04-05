За 2023 рік ДТЕК сплатила податків на понад 40 мільярдів

За 2023 рік група ДТЕК сплатила 40,2 мільярда гривень податків.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"40,2 млрд гривень – таку суму податків та зборів група ДТЕК сплатила до держбюджету за 2023 рік", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що з 24 лютого 2022 року ДТЕК інвестував 1 мільярд доларів у мережі, електростанції, видобуток вугілля, нафти та газу.

Реклама:

Нагадаємо:

Внаслідок масованої комбінованої атаки 29 березня росіяни вдарили по трьох теплоелектростанціях ДТЕК.

Після масштабних атак, які здійснила Росія 22 та 29 березня, Група ДТЕК втратила 80% своїх генеруючих потужностей.

Реклама: