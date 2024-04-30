Маск запланував нову хвилю скорочень в Tesla – ЗМІ

Гендиректор Tesla Ілон Маск запланував нову хвилю скорочень: він уже звільнив двох топменеджерів компанії - старшого директора підрозділу Supercharger з розробки мережі зарядних станцій для авто Ребекку Тінуччі і керівника відділу нових продуктів Деніеля Хо.

Про це пише The Information з посиланням на електронний лист Маска, який було надіслано топменеджерам увечері 29 квітня.

У листі йдеться про те, що Тінуччі і Хо мають покинути компанію вранці 30 квітня.

Зазначається, що Тінуччі і Хо пропрацювали в компанії понад 6 і 11 років відповідно.

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Тепер звільнення загрожують ще сотням співробітників, пише видання. За інформацією The Information, Маск виявився розчарований падінням продажів і темпами звільнень, які проводили керівники відділів, і тому вирішив скоротити команду топменеджменту та інших співробітників.

"Сподіваюся, ці дії ясно дають зрозуміти, що нам потрібно бути абсолютно жорсткими щодо чисельності персоналу і скорочення витрат", - йдеться в повідомленні Маска. За даними видання, разом із Тінуччі та Хо підуть і співробітники їхніх підрозділів, зокрема близько 500 осіб, які працюють у групі Supercharger. Скільки людей працювали разом із Хо - не уточнюють.

Крім цього, під час скорочень буде розформовано відділ із державної політики Tesla, який очолював віцепрезидент із державної політики та розвитку бізнесу Рохан Патель - він покинув компанію в середині квітня.

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У коментарі TechCrunch він розповів, що ухвалив це рішення через "великі загальні зміни" в компанії. Разом із Пателем тоді ж із Tesla пішов старший віцепрезидент із силових агрегатів та енергетики Дрю Багліно, писав TechCrunch.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що автовиробник Tesla звільнить більше 10% своєї робочої сили по всьому світу, оскільки компанія бореться з падінням продажів і загостренням цінової війни на електромобілі.

Економічна правда