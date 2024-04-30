Instagram оновлює алгоритм: просуватиме в рекомендації оригінальний контент, а не його копії

Instagram вносить зміни до системи рекомендацій контенту - перевагу надаватимуть оригінальному контенту й обліковим записам із невеликою кількістю підписників.

Про це пише The Verge.

Найбільша зміна стосується агрегаторів - акаунтів, які завантажують або роблять скріншоти відео та фото інших користувачів і репостять їх. Іноді агрегатори вказують авторство оригінального посту, позначаючи його в дописі або підписі, але часто контент масово крадуть.

Публікації таких акаунтів соцмережа видалятиме з рекомендацій", - пише видання.

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Зазначається, що оновлення стосується "серійних репостерів", які діляться чужим контентом, не змінюючи його, понад десять разів за 30 днів. Такі акаунти знову зможуть потрапляти в рекомендації через 30 днів після останнього повторного розміщення "неоригінального" контенту.

При цьому зміни не вплинуть на деякі акаунти, визначені Instagram і з ліцензійними угодами або дозволами на повторну публікацію контентмейкерів.

Крім цього, Instagram замінюватиме повторно опублікований контент оригінальним дописом автора в рекомендаціях - це робитимуть лише тоді, коли система впевниться, що публікації ідентичні "на основі аудіо- та візуальних сигналів".

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Автори контенту отримають сповіщення, коли їхній оригінальний контент замінить репости.

"Раніше Instagram оцінював контент переважно на основі того, як підписники облікового запису взаємодіяли з ним, й алгоритм вирішував, чи просувати його в рекомендації. Тепер Instagram змінює підхід, щоб надати невеликим обліковим записам рівні шанси на просування", - пояснює The Verge.

Економічна правда