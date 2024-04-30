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За тиждень українці через "Дію" придбали облігацій на понад 144 мільйони – Федоров

Вівторок, 30 квітня 2024, 18:29 - Ігор Пилипів

За останній сім днів українці через застосунок "Дія" придбали військових облігацій на понад 144 млн грн.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українці за 7 днів придбали в застосунку облігацій на понад 144 мільйони гривень. Дякую кожному за залученість, продовжуйте інвестувати в Україну", – зазначив Федоров. 

Він додав, що військові облігації в "Дії" стають новим трендом серед українців. 

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Також у "Дії" запустили продаж двох нових іменних військових облігацій, які присвячені тимчасово окупованим українським містам - Бахчисараю та Макіївці.

Нагадаємо:

За добу через "Дію" українці придбали облігацій на понад 30 млн грн.

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Економічна правда
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