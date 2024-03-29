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Росіяни атакували три теплоелектростанції ДТЕК

П'ятниця, 29 березня 2024, 09:11 - Ігор Пилипів

Внаслідок масованої комбінованої атаки 29 березня росіяни вдарили по трьох теплоелектростанціях ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", – йдеться в повідомленні. 

У компанії додають, що за попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу. 

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Загалом з  початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК понад 160 разів.

Також читайте: Чим Україні загрожують нові атаки на енергосистему. Топменеджер ДТЕК Дмитро Сахарук

Нагадаємо:

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Вночі 29 березня російські загарбники під час масованої комбінованої атаки вкотре вдарили по енергетичних об’єктах.

ДТЕК електроенергія ТЕС війна
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Економічна правда
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