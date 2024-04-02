На Київщині через негоду енергетики переходять в посилений режим роботи – ДТЕК

В Київській області негода спричинила аварії в мережах, енергетики переходять в посилений режим роботи.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК

"В Київській області погіршення погоди. До кінця доби 2 квітня очікується гроза, в окремих районах області град і поривчастий вітер", – йдеться в повідомленні.

У ДТЕК наголошують, що негода вже спричинила аварії в мережах. Найбільше від стихії постраждав Білоцерківський район. Також є проблеми в Бориспільскому, Бучанському, Фастівському та Обухівському районах.

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Додається, що енергетики вже почали ліквідацію наслідків негоди.

Економічна правда.

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