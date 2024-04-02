На Київщині через негоду енергетики переходять в посилений режим роботи – ДТЕК
Вівторок, 2 квітня 2024, 19:36 -
В Київській області негода спричинила аварії в мережах, енергетики переходять в посилений режим роботи.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК
"В Київській області погіршення погоди. До кінця доби 2 квітня очікується гроза, в окремих районах області град і поривчастий вітер", – йдеться в повідомленні.
У ДТЕК наголошують, що негода вже спричинила аварії в мережах. Найбільше від стихії постраждав Білоцерківський район. Також є проблеми в Бориспільскому, Бучанському, Фастівському та Обухівському районах.
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Додається, що енергетики вже почали ліквідацію наслідків негоди.
Економічна правда.
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