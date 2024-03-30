Всі розділи
Укр / Рус

В Донецькій та Дніпропетровській областях скасували відключення світла

Субота, 30 березня 2024, 10:11 - Економічна правда

Завдяки стабілізації ситуації - енергетикам вдалось скасувати відключення світла в Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Диспетчерський центр "Укренерго" був змушений застосувати графіки аварійних відключень на період вечірнього максимуму споживання у Донецькій та Дніпропетровській областях через відсутність достатньої кількості генеруючих потужностей.

30 березня енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в цих областях та скасувати відключення.

Реклама:

При цьому, планові, або екстрені обмеження світла все ще застосовуються у Харківській області.

Нагадаємо:

В результаті російської атаки 22 березня була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.

Реклама:

ДТЕК енергетика війна
Реклама:
Матеріали за темою
Росіяни атакували три теплоелектростанції ДТЕК 29 березня 2024, 09:11
ДТЕК інвестуватиме у проєкт систем зберігання електроенергії в Польщі 28 березня 2024, 10:04
Чим Україні загрожують нові атаки на енергосистему. Топменеджер ДТЕК Дмитро Сахарук 27 березня 2024, 16:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті