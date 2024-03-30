В Донецькій та Дніпропетровській областях скасували відключення світла
Субота, 30 березня 2024, 10:11 -
Завдяки стабілізації ситуації - енергетикам вдалось скасувати відключення світла в Дніпропетровській та Донецькій областях.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Диспетчерський центр "Укренерго" був змушений застосувати графіки аварійних відключень на період вечірнього максимуму споживання у Донецькій та Дніпропетровській областях через відсутність достатньої кількості генеруючих потужностей.
30 березня енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в цих областях та скасувати відключення.
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При цьому, планові, або екстрені обмеження світла все ще застосовуються у Харківській області.
Нагадаємо:
В результаті російської атаки 22 березня була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.
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