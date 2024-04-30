Новини 30 квітня: додаткові 15 мільярдів на закупівлю дронів, у ТЦК відреагували на мобілізацію водіїв фур

Про гроші на дрони. Кабмін виділив додаткові 15,5 мільярда гривень на закупівлю дронів для Сил безпеки та оборони.

Про ТЦК і водіїв фур. Відправлення водіїв вантажівок до ТЦК та СП пов'язана з тим, що під час огляду документів не завжди є можливість на місці перевірити всі військово-облікові дані, заявили в Закарпатському ТЦК.

Про гроші на відновлення інфраструктури. Кабінет міністрів 30 квітня прийняв рішення спрямувати 3,7 млрд грн Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури.

Про Микитася. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід для екснардепа і забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії та Міноборони на мільйони гривень, з домашнього арешту на заставу у розмірі 908 тисяч гривень.

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Про виплати військовим. Військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20 100 гривень основного грошового забезпечення, плюс 100 тисяч за участь у бойових діях і 70 тисяч за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.

Ексклюзив ЕП

Де боєприпаси? Чому Росія виробляє значно більше снарядів, ніж союзники України

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Скільки Україні потрібно снарядів, якими є виробничі потужності країн ЄС та США, чому не вистачає пороху та що зараз з українських виробництвом.