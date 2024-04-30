"Укрпошта" про продаж своїх старих авто на аукціоні: "Ні, не йоб**лись"
АТ "Укрпошта" у соцмережі X (Twitter) нестандартно відреагувала на критику новини про продаж компанією 531 своїх старих авто.
Про це стало відомо з посту компанії в X.
"Так, виставили гниле гівно на аукціон. Ні, не йоб**лись. Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон", – йдеться в повідомленні.
У коментарях під постом користувачі почали активно обговорювати доцільність таких висловлювань від імені однієї з найбільших держкомпаній країни. Хтось навіть припустив, що це неофіційний акаунт компані, але "Укрпошта" спростувала це, відповівши на коментар.
Раніше генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив про продаж старих автомобілів.
"Ми виставляємо на "Prozorro.Продажі" 531 авто, здебільшого 90-х та 2000-х років, які або поповнять автопарк когось з колекціонерів, або (на що я сподіваюсь) потраплять до волонтерів, і, після ремонту та перезбірки 3-4 авто в 1 на ходу, допоможуть ЗСУ там, де це потрібно", – написав Смілянський.
Він також додав, що все продаватиметься лотами від 9 до 134 одиниць за регіональним критерієм – рухоме майно можна буде придбати по всій країні. Вартість лотів - від 42 тис. до 1,1 млн грн.
Гендиректор "Укрпошти" пояснив, що, компанія, в якої акціонер – держава, просто так передати ці авто на фронт не може. "Саме тому є дуже простий і зрозумілий механізм – "Prozorro.Продажі", де всі бачать і товар, і ціну продажу. І саме ринок визначить, скільки і що коштує", – додав Смілянський.
Економічна правда.