"Укрпошта" про продаж своїх старих авто на аукціоні: "Ні, не йоб**лись"

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АТ "Укрпошта" у соцмережі X (Twitter) нестандартно відреагувала на критику новини про продаж компанією 531 своїх старих авто.

Про це стало відомо з посту компанії в X.

"Так, виставили гниле гівно на аукціон. Ні, не йоб**лись. Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон", – йдеться в повідомленні.

У коментарях під постом користувачі почали активно обговорювати доцільність таких висловлювань від імені однієї з найбільших держкомпаній країни. Хтось навіть припустив, що це неофіційний акаунт компані, але "Укрпошта" спростувала це, відповівши на коментар.

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Раніше генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив про продаж старих автомобілів.

"Ми виставляємо на "Prozorro.Продажі" 531 авто, здебільшого 90-х та 2000-х років, які або поповнять автопарк когось з колекціонерів, або (на що я сподіваюсь) потраплять до волонтерів, і, після ремонту та перезбірки 3-4 авто в 1 на ходу, допоможуть ЗСУ там, де це потрібно", – написав Смілянський.

Він також додав, що все продаватиметься лотами від 9 до 134 одиниць за регіональним критерієм – рухоме майно можна буде придбати по всій країні. Вартість лотів - від 42 тис. до 1,1 млн грн.

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Гендиректор "Укрпошти" пояснив, що, компанія, в якої акціонер – держава, просто так передати ці авто на фронт не може. "Саме тому є дуже простий і зрозумілий механізм – "Prozorro.Продажі", де всі бачать і товар, і ціну продажу. І саме ринок визначить, скільки і що коштує", – додав Смілянський.

Економічна правда.