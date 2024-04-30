Сучасні банківські рішення для українських експортерів та імпортерів: коли війна не зупиняє бізнес

Бізнесу довелося оперативно перебудовувати процеси, щоб забезпечити закупівлю товару, сировини або комплектуючих або, навпаки, постачання власної продукції за кордон.

Через розрив логістичних маршрутів торгівля у 2022 році різко переорієнтувалася на країни ЄС і, зокрема, на найближчих сусідів (Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину, Болгарію). За підсумками 2022 року експорт товарів з України скоротився в грошах на 35 % до $44,1 мільярдів, за масою — на 38,4 % до 99,8 млн тонн.

Однак вже у 2023 році в Україні зросли обсяги експорту та склали майже 100 млн тонн товарів, а це на 112 тисяч тонн більше, ніж у 2022 році. Але у вартісному вимірі показник впав на 18,7 % або $35,8 млрд. На відміну від експорту, імпорт у грошовому вимірі торік зріс та склав $62,2 млрд.

У 2024 році очікується зростання експорту товарів та послуг з України орієнтовно на 9 %. Але сьогодні українським експортерам та імпортерам важливо мати дієвий механізм захисту від ризиків неплатежів та фінансових втрат, які є серйозним викликом для учасників міжнародної торгівлі.

Сучасні фінансові рішення для бізнесу, орієнтованого на експорт та імпорт, від Ексіму

Досвід та експертиза

Укрексімбанк є лідером за обсягом кредитування та фінансування української економіки. Станом на 1 квітня 2024 року обсяг кредитного портфеля юридичних осіб нетто (з урахуванням резервів) склав 75,6 млрд грн (9 % ринку), у тому числі 27,8 млрд грн у рамах спільних програм кредитування із міжнародними фінансовими організаціями (понад 50 % ринку кредитів МФО, наданих банкам).

Ключовим пріоритетом діяльності для Укрексімбанку є утримання позиції Банку першого вибору для експортерів та імпортерів. Так, за підсумками 2023 року обсяг операцій Банку на ринку Форекс сягнув позначки $12,8 млрд.

Сьогодні Банк продовжує фінансувати найважливіші сектори економіки. Пріоритетними інструментами для цього є використання спільних із міжнародними фінансовими організаціями програм кредитування та документарних операцій — акредитивів, гарантій тощо, маючи сертифіковану команду фахівців із великим досвідом структурування та реалізації відповідних угод.

Укрексімбанк надає професійну експертизу та різноманітні форми підтримки фінансування експортних та імпортних операцій із залученням широкого спектру операцій, послуг та сервісів із торговельного фінансування та документарних операцій, здійснення яких забезпечується найбільшою серед усіх вітчизняних банків мережею кореспондуючих іноземних банків та провідних МФО.

В березні 2024 року для посилення знань серед українських експортерів та імпортерів державний Укрексімбанк створив Платформу EximTradePro, яка спрямована на спрощення доступу підприємств до зручних, вигідних та ефективних інструментів торговельного фінансування.

Завдячуючи платформі пришвидшується обмін інформацію із банком, надаються фахові інтерактивні консультації й підбирається оптимальний інструментарій фінансування. Усе це сприяє інтеграції українських підприємств до динамічного світу міжнародної торгівлі.

Торговельне фінансування

Банк надає торговельне фінансування, як для придбання сировини, матеріалів та комплектуючих або товарів із метою їх переробки та подальшого експорту.

Інструмент торговельного фінансування гарантує фінансове плече бізнесу як для вироблення готової продукції до моменту здійснення відвантаження, так і для фінансування придбання імпортних запчастин, сировини, товарів і послуг, забезпечуючи сплату після їх отримання або з відтермінуванням проти гарантії виконання платіжних зобов’язань європейських банків та ін.

З метою забезпечення практичної можливості реалізації угод торговельного фінансування, Банк, зберігаючи зважений підхід стосовно вимог щодо забезпечення таких операцій з боку клієнтів, впровадив можливість оформлення в заставу за операціями торговельного фінансування рухомих активів, зокрема тих, які беруть участь у фінансуванні.

Передекспортне фінансування

Однією з найбільш поширених форм фінансової підтримки експорту є передекспортне фінансування, яке передбачає короткострокове фінансування оборотного капіталу експортера для придбання сировини, товарів, послуг, комплектуючих із метою виготовлення готової продукції та її подальшого експорту.

У цьому випадку, наявні інструменти Банку дозволяють не тільки збільшувати об’єми виробництва, експорту та, відповідно, прибутку, не відволікаючи кошти з обороту компанії як за рахунок прямого кредитування, так і за рахунок збільшення строків розрахунків виробника за вже отриману продукцію, а і здійснювати хеджування ризиків ЗЕД, наприклад, за рахунок можливості авізування Банком експортних акредитивів.

Одержуванні українським виробником у цьому випадку додаткові обігові кошти від Банку в рамках спільних із провідними МФО програм кредитування мають неодмінні переваги в частині вартості їх користуванням.

Постекспортне фінансування

Ще одним рішенням фінансування експортера є постекспортне фінансування, яке дозволяє експортеру отримати виручку за контрактами, що передбачають чутливе для бізнесу відтермінування платежів.

У цьому випадку, Банк платить достроково (раніше, ніж це передбачено умовами акредитива), після відвантаження продукції та надання документів, які відповідають умовам акредитива, наданого Укрексімбанку.

Водночас Укрексімбанк фінансує експортера фактично без залучення твердої застави, надання фінансово-економічних документів, на суму відвантаженого ним товару за акредитивами, отриманими від стабільних іноземних банків, що гарантують отримання коштів експортером з України.

Коли покупець, наприклад, соняшникової олії готовий придбати її в Україні, але вимагає суттєвого відтермінування оплати після її відвантаження — акредитив, по-перше, дозволяє нівелювати ризик несплати за партію зі сторони іноземця, а по-друге, отримати суму рівну відвантаженій партії до моменту сплати її іноземним банком покупця.

Постімпортне фінансування

Крім підтримки експортерів, Банк у своєму арсеналі інструментів торговельного фінансування має також рішення для імпортерів. Одним із таких банківських продуктів є постімпортне фінансування, яке передбачає фінансування обігового капіталу або інвестиційних потреб клієнта.

Таке фінансування передбачає відкриття непокритого підтвердженого акредитива з дисконтуванням/постімпортним фінансуванням за рахунок коштів іноземного банку із залученням провідних МФО та, за потреби, іноземних експортно-кредитних агентств.

Відкриття такого акредитиву дозволяє іноземній компанії розпочати відвантаження товарів, сировини, матеріалів або виробництво обладнання.

Після відвантаження продукції в Україну, іноземна компанія отримує гроші від іноземного банку, а покупець має можливість повернути залучене фінансування через певний проміжок часу, після отримання, а подекуди й реалізації своєї продукції і отримання грошових коштів за неї.

Яскравим прикладом такого фінансування є можливість отримання постфінансування на придбання паливно-мастильних матеріалів у іноземних постачальників строком до 90 днів, протягом якого отримана партія товару імпортером може бути реалізована та здійснено розрахунок із Банком.

Окремої уваги заслуговує можливість залучення Банком іноземних експортно-кредитних агентств для фінансування придбання обладнання в іноземного постачальника.

У цьому випадку клієнт має можливість, як замінити частину авансу іноземному виробнику обладнання імпортним акредитивом, підтвердженим першокласним іноземним банком, що збільшить впевненість продавця в отримані коштів після здійснення відвантаження обладнання в Україну, так і отримати можливість залучити довгострокову фінансову підтримку бізнесу.