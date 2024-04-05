За 2023 год ДТЭК уплатила налогов на более 40 миллиардов
Пятница, 5 апреля 2024, 14:49 -
За 2023 год группа ДТЭК уплатила 40,2 миллиарда гривен налогов.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"40,2 млрд гривен - такую сумму налогов и сборов группа ДТЭК уплатила в госбюджет за 2023 год", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что с 24 февраля 2022 года ДТЭК инвестировал 1 миллиард долларов в сети, электростанции, добычу угля, нефти и газа.
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Напомним:
В результате массированной комбинированной атаки 29 марта россияне ударили по трем теплоэлектростанциям ДТЭК.
После масштабных атак, которые осуществила Россия 22 и 29 марта, Группа ДТЭК потеряла 80% своих генерирующих мощностей.
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