Уряд виділив 550 мільйонів гривень на оновлення майстерень у профтехах

Кабінет міністрів розподілив 549 млн грн між регіонами на оновлення 88 майстерень, які допоможуть охочим здобути професії для відбудови України.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"За ці гроші у профтехах створять 88 сучасних майстерень, де навчатимуться фахівці для відбудови країни. Що важливо, там також зможуть безоплатно навчатися ветерани та переселенці, опанувати нову професію і швидко знайти роботу.

Зварювальники, верстатники, слюсарі та інші робітничі професії є дуже важливими для нас і під час війни. Тому уряд сьогодні перерозподілив додатково 49 млн грн, щоб до проєкту додались ще 16 майстерень. Тобто загалом держава оновить 88 майстерень у профтехах, а інші, у межах проєкту #100 майстерень, допоможуть оновити міжнародні партнери", - написав міністр.

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За його словами, в межах цього проєкту також створять дві майстерні для операторів цивільних дронів, зокрема наземних та плаваючих. Професію оператора дронів ліцензують уже цього року, додав Федоров.

"Оновлення профтехів сьогодні в пріоритеті у держави та партнерів, тому цього року заклади отримують ще більше нової техніки та сучасного обладнання. Наприклад, верстати, набори інструментів, комбайни, трактори й багато іншого. МОН уже працює над новим законопроєктом про професійну освіту", - зазначив міністр.

У Міносвіти додали, що у таких майстернях буде можливість навчатися за короткостроковими програмами - за 3-6 місяців людина зможе опанувати професію з нуля.

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"Оновлення обладнання та інфраструктури прямо впливає не тільки на імідж профтехів та якість освіти в закладах, але й на кількість послуг, які заклади можуть надавати. Наприклад, у нових майстернях можна буде за 2-3 місяці підвищити кваліфікацію, опанувати нову професію або навіть набути окрему навичку, тобто пройти короткий курс.

Наприклад, якщо це професія зварювальника, то можна опанувати не всю професію одразу, а окрему навичку, як-от контактне зварювання", - заявив заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Економічна правда