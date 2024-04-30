Adidas за підсумками першого кварталу повернулася до чистого прибутку

getty images

За січень-березень 2024 року чистий прибуток німецького виробника взуття та спортивного одягу Adidas становив 170 млн євро проти 39 млн євро збитку за той самий період 2023 року - допоміг попит на взуття з лінійок Samba, Gazelle, Spezial і Campus.

Про це пише The Wall Street Journal.

Такий розмір чистого прибутку перевершив очікування аналітиків, які очікували показника в 163,7 млн євро.

При цьому операційний прибуток досяг 336 млн євро проти 60 млн євро у першому кварталі минулого року. А обсяг чистих продажів зріс на 3,5% рік до року - до 5,46 млрд євро.

Реклама:

Продажі в Північній Америці - це другий найбільший ринок для Adidas - скоротилися на 4%, але натомість на 8% вони зросли в Китаї, де компанія планує розвиватися й надалі, збільшуючи інвестиції та "покращуючи ціни", пише Reuters.

Раніше у звіті за 2023 рік Adidas вперше з 1992 року відзвітував про річний чистий збиток - 58 млн євро. Основною причиною став розрив контракту з Каньє Вестом і його брендом Yeezy.

Виробник має намір продати решту запасів продукції Yeezy за "середньою" ціною протягом 2024 року і отримати близько 200 млн євро виручки.

Реклама:

Читайте також: Вийшли, але не зовсім. Як топові спортивні бренди продовжують заробляти в РФ

Зрада століття. Як Adidas програла Nike спонсорство збірної Німеччини

Економічна правда