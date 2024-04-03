Всі розділи
Укр / Рус

Група ДТЕК втратила 80% генеруючих потужностей після атак росіян 

Середа, 3 квітня 2024, 09:19 - Анастасія Дячкіна

Після масштабних атак, які здійснила Росія 22 та 29 березня, Група ДТЕК втратила 80% своїх генеруючих потужностей.

Про це Група ДТЕК повідомила у соціальних мережах, оприлюднивши відповідне відео.

"Ось так виглядає одна з теплоелектростанцій ДТЕК зсередини після масштабних атак ворога 22 та 29 березня", –  йдеться в дописі під відео.

Реклама:

Також у ДТЕК повідомили, що 5 із 6 їхніх ТЕС серйозно пошкоджені. Ситуація надзвичайно важка…", – наголосили в компанії.

Читайте також: Чим Україні загрожують нові атаки на енергосистему. Топменеджер ДТЕК Дмитро Сахарук

Нагадаємо: 

Реклама:

Раніше гендиректор компанії Yasno заявляв, що внаслідок масованої атаки росіян на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.

енергетика ДТЕК
Реклама:
Матеріали за темою
На Київщині через негоду енергетики переходять в посилений режим роботи – ДТЕК 2 квітня 2024, 19:36
Росіяни пошкодили підстанцію та високовольтну лінію "Укренерго" 2 квітня 2024, 12:12
У селі на Миколаївщині внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки та ЛЕП 2 квітня 2024, 09:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті