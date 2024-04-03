Група ДТЕК втратила 80% генеруючих потужностей після атак росіян 

Після масштабних атак, які здійснила Росія 22 та 29 березня, Група ДТЕК втратила 80% своїх генеруючих потужностей.

Про це Група ДТЕК повідомила у соціальних мережах, оприлюднивши відповідне відео.

"Ось так виглядає одна з теплоелектростанцій ДТЕК зсередини після масштабних атак ворога 22 та 29 березня", – йдеться в дописі під відео.

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Також у ДТЕК повідомили, що 5 із 6 їхніх ТЕС серйозно пошкоджені. Ситуація надзвичайно важка…", – наголосили в компанії.



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Нагадаємо:

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Раніше гендиректор компанії Yasno заявляв, що внаслідок масованої атаки росіян на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.