Група ДТЕК втратила 80% генеруючих потужностей після атак росіян
Середа, 3 квітня 2024, 09:19 -
Після масштабних атак, які здійснила Росія 22 та 29 березня, Група ДТЕК втратила 80% своїх генеруючих потужностей.
Про це Група ДТЕК повідомила у соціальних мережах, оприлюднивши відповідне відео.
"Ось так виглядає одна з теплоелектростанцій ДТЕК зсередини після масштабних атак ворога 22 та 29 березня", – йдеться в дописі під відео.
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Також у ДТЕК повідомили, що 5 із 6 їхніх ТЕС серйозно пошкоджені. Ситуація надзвичайно важка…", – наголосили в компанії.
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Нагадаємо:
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Раніше гендиректор компанії Yasno заявляв, що внаслідок масованої атаки росіян на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.
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