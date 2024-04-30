У першому кварталі 2024 року експорт ІТ-послуг скоротився на 5%

У першому кварталі 2024 року обсяг українського IT-експорту становив майже 1,58 млрд дол, що на 5% менше ніж в аналогічний період в 2023 році.

Про це повідомляє Львівський IT Кластер відповідно до даних НБУ.

Зазначається, що у березні цьогоріч обсяг IT-експорту збільшився на 9% і становив 565 млн дол. Загалом українській економіці це принесло на 47 млн дол більше у порівнянні з лютим.

За словами CEO Львівського ІТ Кластера Степана Веселовського, усе ще є ризик, що падіння буде продовжуватися, адже критичні для нормального функціонування галузі проблеми, бронювання ключових працівників та можливість виїзду для них за кордон у бізнес відрядження, досі не вирішені.

Реклама:

"Частка ІТ-послуг у структурі всього експорту послуг у березні 2024 склала 39,2%. Це на 4% менше, ніж у березні минулого року. Тоді комп’ютерні послуги складали 43,3%", – йдеться в повідомленні.

Додається, що загальна експортна виручка усіх послуг України у березні цього року склала 1,44 млрд дол, що на 50 млн дол або ж 4% більше порівняно з лютим.

Нагадаємо:

Реклама:

Вперше в історії український експорт IT-послуг минулого року не показав зростання, принісши 6,7 млрд дол, що на 8,5% менше, ніж у 2022 році.