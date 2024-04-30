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Кабмін дозволив ДСНС надавати платні послуги

Вівторок, 30 квітня 2024, 19:05 - Ігор Пилипів

Уряд дозволив Державній службі з питань надзвичайних ситуацій надавати платні послуги з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту, що має активізувати сертифікацію операторів протимінної діяльності.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ще одне рішення, яке матиме вагоме значення для відновлення. Дозволяємо ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту", – зазначив премʼєр.

Він додав, що відповідне рішення має активізувати операторів протимінної діяльності, яких наразі близько 35-ти.

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За його словами, влада очікує, що в майбутньому таких операторів буде набагато більше. 

"Формуємо ринкове середовище у сфері гуманітарного розмінування. Максимально залучаємо приватний сектор, щоб якомога швидше очистити Україну від мінного сміття", – сказав Шмигаль. 

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Економічна правда. 

війна уряд розмінування
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