Кабмін дозволив ДСНС надавати платні послуги

Уряд дозволив Державній службі з питань надзвичайних ситуацій надавати платні послуги з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту, що має активізувати сертифікацію операторів протимінної діяльності.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ще одне рішення, яке матиме вагоме значення для відновлення. Дозволяємо ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту", – зазначив премʼєр.

Він додав, що відповідне рішення має активізувати операторів протимінної діяльності, яких наразі близько 35-ти.

Реклама:

За його словами, влада очікує, що в майбутньому таких операторів буде набагато більше.

"Формуємо ринкове середовище у сфері гуманітарного розмінування. Максимально залучаємо приватний сектор, щоб якомога швидше очистити Україну від мінного сміття", – сказав Шмигаль.

Також читайте: Україна не тільки розмінує землі, а й заробить на цьому. Як працюватиме новий ринок?

Реклама:

Економічна правда.