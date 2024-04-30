ЄС має допомогти захистити українські газові сховища від ракетних атак РФ – "Нафтогаз"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов закликав країни ЄС допомогти захистити від російських атак українські газові сховища, робота яких могла б й надалі сприяти зниженню цін на всьому континенті.

Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, газосховища на заході України вже кілька разів зазнавали атак протягом останніх місяців, однак були пошкоджені лише наземні об'єкти. Самі ж сховища, які знаходяться на глибині до 3 км під землею, не постраждали.

"Україна все ще забезпечує транзитний шлях до Європи для російського трубопровідного газу. Українські ПСГ надали європейським трейдерам цінний простір для зберігання надлишкового газу напередодні минулої зими, коли сховища в ЄС були максимально заповнені", – йдеться в повідомленні.

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Глова "Нафтогазу" наголосив, що американська допомога дозволить зміцнити обороноздатність країни, але для подальшого захисту інфраструктури та активів компанії потрібна велика кількість засобів протиповітряної оборони.

"Ми можемо опинитися в ситуації, коли нам все одно знадобиться більше засобів протиповітряної оборони і країни ЄС, звичайно, повинні відігравати вирішальну роль у наданні цієї допомоги", – додав Чернишов.

У "Нафтогазі" переконані, що ЄС зацікавлений у захисті українських об'єктів зберігання, транспортування та видобутку, оскільки газова інфраструктура добре інтегрована в європейську енергетичну систему.

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Також група "Нафтогаз" має на меті збільшити обсяги європейського природного газу, що зберігається в Україні, з 2,5 млрд кубометрів минулого року до 4 млрд цієї зими.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що російські крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області: об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція - у Червоноградському.