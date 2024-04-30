БЕБ викрило мережу фабрик з пошиття підробленого одягу відомих брендів

фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабне підпільне виробництво взуття та одягу відомих міжнародних брендів у Миколаївській та Одеській областях.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що на підпільних виробництвах працювали понад 100 співробітників без відповідного документального оформлення. Крім того, жодних податків фабрики не сплачували.

"Для промислового виробництва підроблених товарів понад 15 відомих брендів використовували професійне обладнання. Виготовлену продукцію зберігали на складах. Надалі продавали по всій Україні. Щомісячний оборот підпільного виробництва орієнтовно становив понад 10 млн грн", – йдеться в повідомленні.

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На підпільних фабриках детективи БЕБ провели обшуки, складах та вилучили обладнання для пошиття, станки, фасувальні коробки, наклейки, етикетки та емблеми з логотипами відомих торговельних марок, сировину та продукцію без документального підтвердження її походження.

"Попередня вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 20 млн грн. Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконного виробництва та продажу фальсифікованої продукції", – додали в БЕБ.

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