Податкова та митна служби перевиконали план надходжень до дербюджету на майже 10 мільярдів

За даними Державної казначейської служби, за березень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 164,3 млрд гривень. При цьому, податкова та митна служби перевиконали план надходжень на майже 10 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 110,0% (+9,8 млрд грн), Державною митною службою – 100,1% (+0,05 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

В цілому, за підсумками березня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 242,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

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Нагадаємо:

У перші три місяці року Україні не вистачило 257,4 мільярда гривень власних коштів для покриття видатків держбюджету.

Брак фінансової допомоги від міжнародних партнерів наступного року може становити 10-15 млрд доларів, а прихований додатковий дефіцит держбюджету цього року становить 300-400 млрд грн без урахування додаткової мобілізації.

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