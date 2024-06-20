Держдума схвалила в першому читанні наймасштабніше збільшення податків в історії Росії

Держдума РФ схвалила в першому читанні пакет поправок, який запроваджує наймасштабніше підвищення податків в історії Росії.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що проєкт вводить п'ятиступеневу прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб. Очікується, що його ухвалять влітку, а зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року.

"Унаслідок реформи в найближчі шість років у населення і бізнесу заберуть 16,8 трлн рублів - суму, яка на третину перевищує загальний розмір Фонду національного добробуту (12,75 трлн рублів) і більш ніж утричі - його ліквідну, але не витрачену частину (5,2 трлн рублів).

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У рамках поправок до Податкового кодексу з наступного року в Росії буде запроваджено прогресивну шкалу ПДФО, яка торкнеться громадян, які заробляють понад 200 тисяч рублів на місяць", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що понад 11 трлн рублів за найближчі 6 років у казну додатково заплатить бізнес. З 2025 року в Росії підвищується ставка податку на прибуток - з 20% до 25%.

Нагадаємо:

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У березні 2024 року повідомлялось, що російський уряд планує після проведення президентських виборів збільшити податки для населення та бізнесу, що дозволить додатково залучити у бюджет понад 27 млрд дол, аби збільшити видатки на війну.

У травні стало відомо, що у Росії готують підвищення ставки ПДВ для підприємств з 20% до 25%, а також для фізосіб, річний дохід яких перевищує 27 тис дол.

Лідер Кремля Володимир Путін доручив російським посадовцям затвердити прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до кінця серпня.

Економічна правда