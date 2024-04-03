У І кварталі розрив між власними ресурсами України та витратами бюджету сягнув понад 250 мільярдів

У перші три місяці року Україні не вистачило 257,4 мільярда гривень власних коштів для покриття видатків держбюджету.

Про це ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

За її словами, "власний ресурс" країни, до якого зараховуються доходи державного бюджету (за винятком грантів від іноземних держав), надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету, а також кошти від розміщення ОВДП, в січні-березні 2024 року сягнув 550,1 млрд грн.

Водночас витрати - видатки держбюджету, витрати на погашення держборгу та надання кредитів з бюджету, дорівнювали 807,5 млрд грн.

Реклама:

"Різниця між власними ресурсами та витратами за три місяці року склала 257,4 млрд грн. Ця сума і покривається коштом міжнародної допомоги - грантами і кредитами", - зазначила Підласа.

Нагадуємо:

Брак фінансової допомоги від міжнародних партнерів наступного року може становити 10-15 млрд доларів, а прихований додатковий дефіцит держбюджету цього року становить 300-400 млрд грн без урахування додаткової мобілізації.

Реклама: