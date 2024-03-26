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Брак міжнародної фіндопомоги у 2025 році може становити до 15 мільярдів доларів

Вівторок, 26 березня 2024, 16:51 - Артур Крижний

Брак фінансової допомоги від міжнародних партнерів наступного року може становити 10-15 млрд доларів, а прихований додатковий дефіцит держбюджету цього року становить 300-400 млрд грн без урахування додаткової мобілізації.

Такою оцінкою поділився заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, пише "Інтерфакс-Україна".

"Повертаючись до викликів, наступного року, найімовірніше, різниця між необхідним і наявним міжнародним фінансуванням буде в 10-15 млрд доларів, яких не вистачатиме", - сказав він на конгресі "Реформа державних фінансів - шлях до відновлення України" в Києві.

Железняк наголосив на важливості підтримки бізнесу у зв'язку із перспективою недоотримання макрофінансової допомоги до бюджету.

"Я це згадав не для того, щоб нагнати, напевно, якийсь страх, а для того, щоб у всіх нас було чітке розуміння, що підтримка бізнесу цього року є умовою виживання наступного. І, на жаль, бачачи цифри бюджету, я розумію, що нам уже не вистачає 300-400 мільярдів (грн) без додаткової мобілізації. Це теж факт", - зазначив нардеп.

Нагадаємо:

Цьогоріч Україна потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.

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