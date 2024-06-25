Російські виробники програмного забезпечення різко підняли ціни через нові податки

Учасники IT-ринку РФ за перші п'ять місяців поточного року підняли ціни на свою продукцію на 15-20%, що можна порівняти зі зростанням цін за весь минулий рік.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Збільшення вартості торкнулося всієї продукції, однак якщо "коробкове" програмне забезпечення стало дорожчим переважно тільки у великих компаній, то ціну розробки ПЗ з нуля підняли всі.

На думку розробників, до третього кварталу ціни можуть почати зростати ще швидше, оскільки компанії, які користуються пільгами, почнуть адаптувати ціноутворення під повернення ставки податку на прибуток на рівні 5% з 2025 року.

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У 2023 році вартість ІБ-рішень зросла в середньому на 15%, але "є група вендорів, які підняли ціни на 30%".

Після початку війни в Україні, що призвела до санкцій і масової втечі програмістів, російські IT-компанії фактично звільнили від податку на прибуток, обнуливши ставку до кінця 2024 року. Раніше вона дорівнювала 3% - її зробили такою 2020 року замість стандартних 20%. Також розробники російського ПЗ зараз не платять податок на додану вартість (ПДВ), а тарифи страхових внесків для них зменшено до 7,6%.

Нагадаємо:

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Держдума РФ схвалила в першому читанні пакет поправок, який запроваджує наймасштабніше підвищення податків в історії Росії.

Економічна правда.