Налоговая и таможенная службы перевыполнили план поступлений в госбюджет на 10 миллиардов

По данным Государственной казначейской службы, за март 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 164,3 млрд гривен. При этом, налоговая и таможенная службы перевыполнили план поступлений почти на 10 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 110,0% (+9,8 млрд грн), Государственной таможенной службой - 100,1% (+0,05 млрд грн)", - говорится в сообщении.

В целом, по итогам марта 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 242,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

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Напомним:

В первые три месяца года Украине не хватило 257,4 миллиарда гривен собственных средств для покрытия расходов госбюджета.

Нехватка финансовой помощи от международных партнеров в следующем году может составлять 10-15 млрд долларов, а скрытый дополнительный дефицит госбюджета в этом году составляет 300-400 млрд грн без учета дополнительной мобилизации.

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