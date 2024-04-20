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Польські фермери зняли блокаду двох пунктів пропуску на кордоні з Україною

Субота, 20 квітня 2024, 11:25 - Європейська правда

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктами пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

У відомстві зазначили, що польські фермери завершили акцію протесту перед КПП "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" сьогодні після 09:00.

"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі", – йдеться в повідомленні.

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Наразі в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок, додали в ДПСУ.

Напередодні у п'ятницю польські протестувальники продовжували блокувати рух вантажівок на чотирьох пунктах пропуску на кордоні України з Польщею.

Водночас на КПП "Угринів-Долгобичув" фермери зняли блокаду у вівторок. 

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Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації. 

Європейська правда

Польща агросектор
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