У діалозі з польським урядом є "світло в кінці тунелю" – Мінекономіки про блокування кордону

У Мінекономіки сподіваються, що блокування напрямків пунктів пропуску "Корчова-Краківець" та "Медика-Шегині" є короткостроковими акціями протесту, тому більше занепокоєння викликають блокування пунктів пропусків "Ягодин" та "Рава-Руська".

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, передає Укрінформ.

"Це не є урядова акція, тому відповідно "світло в кінці тунелю" в діалозі з польським урядом у нас є, у нас досить непогане порозуміння між собою, але головна проблема – соціальна і політична всередині самої Польщі. Це системна криза в самій Польщі, тому що певна частина фермерської спільноти і ті фермери, які блокують кордон, вони організовують протести в різному форматі – перекривають дороги в середині Польщі, і найголовніша проблема – що вони самі до кінця не розуміють предмет своїх вимог", – сказав Качка.

Він висловив сподівання, що протести на пунктах пропуску "Корчова-Краківець" і "Медика-Шегині" – це короткострокові акції протесту. Значно більше пробем створюють протести і блокування пунктів пропусків "Ягодин" та "Рава-Руська".

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Зі слів Качки, ця категорія фермерів, які займаються протестами, не є репрезентативною для всього сільського господарства Польщі.

Він додав, що це протест невеликої кількості фермерів, які хочуть, щоб з ними інакше велась розмова. Тому ця внутрішньо-польська ситуація немає якогось дипломатичного вирішення за нашою участю.

Нагадаємо:

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18 квітня польські фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску "Корчова-Краківець" та "Медика-Шегині".