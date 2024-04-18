Польські фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску "Корчова" та "Медика"

Польські фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску "Корчова-Краківець" та "Медика-Шегині".

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Укрінформу".

За інформацією, яку українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Республіка Польща, польські фермери поновили блокування руху для вантажівок на двох напрямках.

Такі дії учасники акції на території Польщі розпочали сьогодні після 9 години по пунктах пропуску "Корчова" та "Медика", що навпроти українських "Краківець" і "Шегині".

На напрямку пункту пропуску "Краківець" обмежується рух вантажних транспортних засобів, які слідують в бік України, а по напрямку "Шегині" - як на виїзд з Польщі так і на в’їзд.

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За наявною інформацією, польські фермери планують здійснювати блокування руху по "Краківцю" до 9.00 20 квітня і по пункту пропуску "Шегині" - до 9.00 19 квітня.

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Сьогодні, ймовірно, планується блокування пункту пропуску "Медика-Мостиська" польськими фермерами щонайменше на одну добу.

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