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Польские фермеры сняли блокаду двух пунктов пропуска на границе с Украиной

Суббота, 20 апреля 2024, 11:25 - Европейская правда

Польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков перед пунктами пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчова".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

В ведомстве отметили, что польские фермеры завершили акцию протеста перед КПП "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева" сегодня после 09:00.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме", – говорится в сообщении.

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Сейчас въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков, добавили в ГПСУ.

Накануне в пятницу польские протестующие продолжали блокироватьдвижение грузовиков на четырех пунктах пропуска на границе Украины с Польшей.

На КПП "Угринов-Долгобичув" фермеры сняли блокаду во вторник.

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Напомним, 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.

Европейская правда

Польша агросектор
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