Росіяни пошкодили підстанцію та високовольтну лінію "Укренерго"

Російський БПЛА пошкодив обладнання однієї з підстанцій "Укренерго". Крім того, уламками ракети пошкодило високовольтну повітряну лінію.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Вночі російський БПЛА пошкодив обладнання на одній з підстанцій "Укренерго". Також уламки ракети пошкодили високовольтну повітряну лінію 330 кВ. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Також, зранку застосовані обмеження споживання для всіх споживачів на Харківщині. Продовжують діяти обмеження для промислових споживачів на Криворіжжі.

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Нагадаємо:

З 22 березня фахівці "Укренерго" відновили обладнання на підстанціях, яке дає можливість передавати близько 2000 МВт потужності. Це еквівалентно годинному споживанню міста з 3 мільйонами мешканців.