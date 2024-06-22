У неділю 23 червня графіки відключень електроенергії діятимуть 4 години
Субота, 22 червня 2024, 18:42 -
У неділю 23 червня через зниження споживання графіки погодинних відключень електроенергії, застосовуватимуть увечері, з 19:00 до 23:00.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
За повідомленням, через зниження споживання електроенергії у вихідні дні, відключення світла застосовуватимуть тільки ввечері, з 19:00 до 23:00.
У разі зміни ситуації в енергосистемі, про це повідомлятимуть окремо.
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Нагадаємо:
НЕК "Укренерго" змінила графіки погодинних відключень електроенергії додавши 2 години відключень. Тепер вони діятимуть з 14:00 до 24:00, а не з 16:00, як повідомляли раніше.
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