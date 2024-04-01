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"Укренерго" відновило обладнання на підстанціях, яке дає можливість передати 2000 МВт потужності

Понеділок, 1 квітня 2024, 11:48 - Артур Крижний

З 22 березня фахівці "Укренерго" відновили обладнання на підстанціях, яке дає можливість передавати близько 2000 МВт потужності. Це еквівалентно годинному споживанню міста з 3 мільйонами мешканців.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"З 22 березня фахівці "Укренерго" відновили і замінили високовольтне обладнання на підстанціях, яке дає можливість передати потужність близько 2000 МВт. Стільки за годину споживає місто із понад 3 мільйонами мешканців", - йдеться у повідомленні.

Крім того, фахівці "Укренерго" відновили роботу частини обладнання на об’єктах у західному регіоні країни, підвищивши надійність живлення споживачів.

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Нагадаємо:

Станом на ранок 1 квітня аварійні відключення електроенергії не застосовуються. Діють графіки погодинних обмежень у Харкові та мережеві обмеження споживання для промисловості у Криворізькому районі. 

енергетика Укренерго
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Економічна правда
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