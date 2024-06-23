У неділю 23 червня графіки відключень електроенергії почнуть діяти на 8 годин раніше
Неділя, 23 червня 2024, 10:03 -
У неділю 23 червня за вказівкою "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 11:00 до 23:00, а не з 19:00, як планували раніше.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Причину змін у графіках не пояснюють.
За повідомленням у суботу, через зниження споживання електроенергії у вихідні дні, відключення світла у неділю 23 червня мали діяти тільки ввечорі, з 19:00 до 23:00.
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Економічна правда
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